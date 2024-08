Luis Miguel reaparece junto a Antonio Banderas firmando una barrica de vino.

Share









Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp Luis Miguel continúa disfrutando del gran éxito que ha tenido con su gira de conciertos, la cual llegó a su fin al menos en España, luego de que este sábado 3 de agosto ofreciera su última presentación en el país ibérico dentro del popular festival Starlite de Marbella. Foto: Agencia México “El Sol de México” sigue gozando de su estancia en Europa, y recientemente han comenzado a circular las imágenes en las que se observa al cantante nacionalizado mexicano junto al actor Antonio Banderas, en la bodega y restaurante “El Pimpi Marbella”, en Málaga. En el pequeño video, el intérprete de “Por debajo de la mesa” aparece vestido con un traje blanco, mientras estampa su rúbrica en una barrica de vino del lugar, para poco después ser felicitado con una palmada en el hombro por Antonio Banderas, quien también porta una playera y pantalón de vestir del mismo color que Micky. De esta manera, se hace más que evidente la gran relación de amistad que existe entre Luis Miguel y Banderas, luego de que el protagonista de “La máscara del Zorro” fuera visto en la presentación final del novio de Paloma Cuevas en Málaga. Cabe mencionar, que el pasado mes de mayo, Antonio inauguró “El Pimpi Marbella” y tras dedicárselo a su hija Stella, se mostró encantado de la nueva apertura de otro local de las reconocidas e históricas bodegas Pimpi, que nacieron en Málaga en 1971 y de las que también es socio. En este sentido, Banderas se instaló en Málaga, su ciudad natal, hace unos años y se ha convertido en el mejor embajador de este lugar en el mundo. Construyó el Teatro Soho CaixaBank, es socio de una serie de restaurantes y vive en un ático al lado de las bodegas El Pimpi, en pleno centro histórico. Por su parte, Luis Miguel está gozando de un merecido descanso tras la exitosa y extensa gira que inició en 2023 por Latinoamérica, y que continuará el próximo 22 de agosto con su regresó a los escenarios mexicanos, en específico Monterrey. Comparte Facebook 0 Twitter Pinterest 0 WhatsApp

Tags: