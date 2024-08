El rapero Nelly, detenido por posesión de drogas.

Share









8 ago (EFE).- El rapero estadounidense Nelly ha sido arrestado en Maryland Heights, en el estado de Misuri, por posesión de drogas, según confirmó un portavoz policial a la revista "Variety". Archivo. EFE/John Riley Nelly, cuyo verdadero nombre es Cornell I. Haynes Jr., salía del Hollywood Casino en Maryland Heights, en la madrugada del miércoles, cuando agentes de la Comisión de Juegos de Misuri lo detuvo para verificar su identidad, según explica hoy la revista. Posteriormente, fue arrestado por una orden judicial previa que tenía a su nombre por no tener al día un seguro de automóvil. Al registrar el vehículo del rapero, los oficiales de la Patrulla Estatal de Carreteras también descubrieron pastillas de éxtasis, lo que los llevó a acusar al artista de posesión de drogas. El artista fue arrestado y posteriormente puesto en libertad. Nelly obtuvo especial relevancia en la década de los 2000 cuando varios de sus temas llegaron a colocarse en el "Hot 100" de la lista Billboard, las canciones más escuchadas del momento. Según "Variety", el cantante de 'Dilemma', tema que cantó con Kelly Rowland, ha hecho una especie de pausa en su carrera musical en solitario y su último trabajo original fue "Heartland" de 2021, en el que colaboró ​​con artistas country como Florida Georgia Line.

